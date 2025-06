Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Insel Hiddensee

Bergen (LK VR) (ots)

Am 28.06.2025 gegen 14:30 Uhr ereignete sich in der Ortschaft Neuendorf auf der Insel Hiddensee ein Verkehrsunfall bei dem ein 74-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 10-jähriges Kind mit einem Tretroller den Deichbereich herunter und beabsichtigte an einem 74-Jährigen vorbeizufahren. Als der Mann plötzlich nach links in eine Gaststätte einbog, konnte das Kind den Roller nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und es kam zum Zusammenstoß. In Folge der Kollision verletzte sich der 74-Jährige leicht an den Beinen. Der Verletzte wurde am Unfallort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Das Kind erlitt in Folge des Unfalls einen Schock. Ein Sachschaden ist ersten Erkenntnissen nach nicht eingetreten.

