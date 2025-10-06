PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-EF: Motorräder entwendet

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei einem Garageneinbruch in Elxleben an der Gera entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag drei Zweiräder. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu der Garage. Hier hatten sie es nun auf ein Motorrad "Yamaha XJ 600 S", sowie ein neongrünes und ein weißes Simson-Moped samt Motorradhelmen abgesehen. Der Wert der entwendeten Zweiräder wurde auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Der Schaden am aufgebrochenen Garagentor beträgt etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

