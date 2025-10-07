Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebesgut aufgefunden
Landkreis Sömmerda (ots)
Gestern konnten Polizeibeamte in Elxleben an der Gera ein Motorrad sicherstellen, welches am Wochenende als gestohlen gemeldet worden war. Die "Yamaha XJ 600 S" wurde im Bereich der Warenauslieferung eines Möbelhauses durch Mitarbeiter entdeckt und der Polizei gemeldet. Die Polizisten sicherten Spuren am Diebesgut und konnten das Motorrad anschließend an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben. (SO)
