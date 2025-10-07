PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebesgut aufgefunden

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern konnten Polizeibeamte in Elxleben an der Gera ein Motorrad sicherstellen, welches am Wochenende als gestohlen gemeldet worden war. Die "Yamaha XJ 600 S" wurde im Bereich der Warenauslieferung eines Möbelhauses durch Mitarbeiter entdeckt und der Polizei gemeldet. Die Polizisten sicherten Spuren am Diebesgut und konnten das Motorrad anschließend an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

