Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Gestern Abend ereignete sich in Erfurt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Kurz nach 18:00 Uhr befuhr eine 27-jährige Autofahrerin die Wilhelm-Wolff-Straße in Richtung Haarbergstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah die Frau eine Kurve und kollidierte mit einem Laternenmast. Ihr 5-jähriger Sohn wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Bergung des beschädigten Hyundai kurzzeitig voll gesperrt werden.(SO)

