Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen wurden zwei hochwertige Fahrräder in Erfurt entwendet. Im Zeitraum von Mittwoch bis Montag stahlen Unbekannte ein E-Pedelec aus einem Keller in der Liebknechtstraße. Das "Mondraker" hatte einen Wert von mehr als 6.000 Euro. Gestern Morgen ereignete sich ein weiterer Diebstahl in der Straße An der Auenschanze. Unbekannte Täter stahlen ein City-Bike der Marke "Canyon" im Wert von etwa 1.900 Euro aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SO)

