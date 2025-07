Hauptzollamt Düsseldorf

HZA-D: Zoll deckt illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit auf

Große Prüfung durch Zoll, Polizei und Ausländeramt führt zu mehreren Verstößen

Düsseldorf (ots)

Eine großangelegte Prüfung führte der Zoll, unterstützt von der Polizei und dem Ausländeramt, am 29.07.2025 im Düsseldorfer Stadtteil Flingern durch. Grund der Prüfung waren Hinweise, dass bei der betreffenden Firma in großem Umfang Mitarbeiter schwarz beschäftigt werden sollen. Ab dem Vormittag prüften dann 45 Zollbeamte, unterstützt von 35 Kräften der Polizei Düsseldorf, sowie 4 Kräften der Ausländerbehörde Düsseldorf, insgesamt 52 angetroffene Arbeitnehmer.

Dabei konnten zahlreiche Verstöße festgestellt werden. In 7 Fällen bestand der Verdacht, dass sich Arbeitnehmer illegal in Deutschland aufhielten. Aufgrund der erhöhten Fluchtgefahr mussten diese durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. In 2 Fällen bestand der Verdacht, dass Personen ohne die erforderliche Arbeitserlaubnis arbeiteten. Zudem bestand in 18 Fällen der Verdacht, dass Personen dort schwarz arbeiteten.

An die Prüfung schließen sich umfangreiche Nachermittlungen an, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

Insgesamt ist das Hauptzollamt Düsseldorf sehr zufrieden mit den Ergebnissen und bedankt sich für die Unterstützung der Polizei und der Ausländerbehörde. Auch zeigt sich, dass Hinweise auf mögliche Schwarzarbeit sehr hilfreich sind und effektiv zur Bekämpfung von illegaler Beschäftigung beitragen können.

Original-Content von: Hauptzollamt Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell