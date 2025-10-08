PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kiosk

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag hatten Unbekannte es auf einen Kiosk in der Erfurter Altstadt abgesehen. Die Täter beschädigten eine Schaufensterscheibe in der Neuwerkstraße und verschafften sich mit Gewalt Zutritt zum Geschäft. Sie stahlen eine unbekannte Menge der Tabakwaren und flüchteten vom Tatort. Einen Teil der Beute konnten Polizeibeamte auf dem Boden vor dem Geschäft finden. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Schaden an der Fensterscheibe wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 15:52

    LPI-EF: Betrunkener E-Scooter-Fahrer

    Erfurt (ots) - In den frühen Mittwochmorgenstunden geriet ein E-Scooter-Fahrer in den Fokus einer Streifenbesatzung in Erfurt. Gegen 01:10 Uhr fuhr ein 19-Jähriger durch die Andreasstraße, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,4 Promille. Für den Mann war die Fahrt ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 15:50

    LPI-EF: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Erfurt (ots) - Gestern Abend ereignete sich in Erfurt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Kurz nach 18:00 Uhr befuhr eine 27-jährige Autofahrerin die Wilhelm-Wolff-Straße in Richtung Haarbergstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah die Frau eine Kurve und kollidierte mit einem Laternenmast. Ihr 5-jähriger Sohn wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 15:46

    LPI-EF: Hochwertige Fahrräder gestohlen

    Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen wurden zwei hochwertige Fahrräder in Erfurt entwendet. Im Zeitraum von Mittwoch bis Montag stahlen Unbekannte ein E-Pedelec aus einem Keller in der Liebknechtstraße. Das "Mondraker" hatte einen Wert von mehr als 6.000 Euro. Gestern Morgen ereignete sich ein weiterer Diebstahl in der Straße An der Auenschanze. Unbekannte Täter stahlen ein City-Bike der Marke "Canyon" im Wert von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren