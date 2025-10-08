Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Couragierte Anwohner stellen Täter auf frischer Tat

Erfurt (ots)

Gestern Abend hatte es ein Dieb auf eine Tiefgarage in Erfurt abgesehen. Der Täter beschädigte mehrere Hauseingangstüren und gelangte so in die Tiefgarage. Womit er nicht gerechnet hatte, waren zwei aufmerksame Anwohner, die die Tat beobachteten. Die beiden couragierten Männer ertappten den 29-Jährigen auf frischer Tat und informierten die Polizei. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Der polizeibekannte Mann muss sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten und wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt. (SO)

