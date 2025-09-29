PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Anton-Aulke-Ring
Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 26.09.2025, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 22.00 Uhr, hierzu hebelten sie zunächst erfolglos an der Eingangstür, gelangten dann aber über eine rückwärtig gelegenes Fenster ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 10:29

    POL-COE: Olfen, Alter Postweg / Unfallflucht - Zeugen und Fahrer gesucht!

    Coesfeld (ots) - Ein 18-jähriger Autofahrer aus Witten befuhr am 28.09.2025, gegen 15.40 Uhr, die Straße "Alter Postweg" in Olfen. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen, der seinerseits zu weit rechts fuhr und mit dem 18-Jährigen kollidierte. Dabei wurden an beiden Autos die linken Außenspiegel beschädigt. Da der Wittener zum ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:14

    POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Pastorskamp /

    Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am 26.09.2025, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.50 Uhr, den schwarzen Nissan, einer 23-jährigen Bochumerin auf dem Pastorskamp in Nottuln, Appelhülsen. Anschließend flüchtete dieser von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzugehen und eine sofortige Schadensregulierung einzuleiten. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:05

    POL-COE: Nottuln, Daruper Straße / Spendenbetrug

    Coesfeld (ots) - Der Marktleiter eines Supermarktes auf der Daruper Straße in Nottuln alarmierte am 27.09.2025, gegen 11.00 Uhr, die Polizei, nachdem er eine "Spendensammlerin" seines Marktes verwiesen hatte. Zuvor beobachtete er, dass ein Mann auf Vorhalten eines Klemmbrettes der Frau Geld übergab. Auf Ansprache, händigte sie ihm das Klemmbrett aus und verließ das Geschäft. Danach sah er noch, wie sie in einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren