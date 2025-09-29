Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Anton-Aulke-Ring

Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 26.09.2025, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 22.00 Uhr, hierzu hebelten sie zunächst erfolglos an der Eingangstür, gelangten dann aber über eine rückwärtig gelegenes Fenster ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

