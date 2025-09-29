PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Daruper Straße
Spendenbetrug

Coesfeld (ots)

Der Marktleiter eines Supermarktes auf der Daruper Straße in Nottuln alarmierte am 27.09.2025, gegen 11.00 Uhr, die Polizei, nachdem er eine "Spendensammlerin" seines Marktes verwiesen hatte. Zuvor beobachtete er, dass ein Mann auf Vorhalten eines Klemmbrettes der Frau Geld übergab. Auf Ansprache, händigte sie ihm das Klemmbrett aus und verließ das Geschäft. Danach sah er noch, wie sie in einen silbernen Mercedes einstieg und weg fuhr. Den Wagen führte eine männliche Person.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Spendensammlerin

   - weiblich
   - ca. 20-25 Jahre alt
   - auffällig klein, ca. 1,55m
   - lange schwarze Haare
   - Brillenträgerin
   - bekleidet mit dunkler Oberbekleidung und weißen Sneakern

2. Fahrer

   - Anfang 30
   - kurze schwarze Haare
   - 3-Tage-Bart

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren