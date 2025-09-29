Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Daruper Straße

Spendenbetrug

Coesfeld (ots)

Der Marktleiter eines Supermarktes auf der Daruper Straße in Nottuln alarmierte am 27.09.2025, gegen 11.00 Uhr, die Polizei, nachdem er eine "Spendensammlerin" seines Marktes verwiesen hatte. Zuvor beobachtete er, dass ein Mann auf Vorhalten eines Klemmbrettes der Frau Geld übergab. Auf Ansprache, händigte sie ihm das Klemmbrett aus und verließ das Geschäft. Danach sah er noch, wie sie in einen silbernen Mercedes einstieg und weg fuhr. Den Wagen führte eine männliche Person.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Spendensammlerin

- weiblich - ca. 20-25 Jahre alt - auffällig klein, ca. 1,55m - lange schwarze Haare - Brillenträgerin - bekleidet mit dunkler Oberbekleidung und weißen Sneakern

2. Fahrer

- Anfang 30 - kurze schwarze Haare - 3-Tage-Bart

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell