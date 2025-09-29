PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Tetekum/ Autos kollidieren

Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Sonntag (28.09.258) in Tetekum kollidiert. Gegen 12.35 Uhr befuhr eine 39-jährige Lüdinghauserin die Straße Tetekum in Fahrtrichtung Bundesstraße 235. Gleichzeitig war eine 19-jährige aus Senden auf der B235 in Fahrtrichtung Lüdinghausen unterwegs. Als die 39-Jährige die B235 queren wollte, kam es zum Zusammenstoß. In der Folge kam das Auto der Sendenerin von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte 19-Jährige in ein Krankenhaus. Die Frau aus Lüdinghausen blieb unverletzt. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

