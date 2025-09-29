POL-COE: Lüdinghausen, Auf der Geest/ Auto aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte schlugen am Samstag (27.09.25) die Fensterscheibe eines weißen Dacia Sandero ein und entwendeten eine Handtasche. Zwischen 16.45 Uhr 17.10 Uhr stand dieser an der Trauerhalle Pinnekamp. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen.
