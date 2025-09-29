PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

An der Straße Peppermühl haben Unbekannte eine Terrassentür aufgehebelt, um ins Innere eines Hauses zu gelangen. Zwischen 11 Uhr am Donnerstag (25.09.25) und 16.40 Uhr am Samstag (27.09.25) liegt die Tatzeit. Zum Diebesgut liegen bislang keine Angaben vor.

Zum Wohnungseinbruch kam es an der Straße Wedeler. Zwischen 23 Uhr am Samstag (27.09.25) und 8 Uhr am Sonntag (28.09.25) brachen die Täter eine Terrassentür auf. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

