POL-MS: Festnahme nach Einbruch am Hansaring - 33-Jähriger vorläufig festgenommen

Polizisten haben am Montagmittag (07.07., 12:30 Uhr) einen 33-Jährigen nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus am Hansaring festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Tatverdächtige durch ein geöffnetes Fenster in die Hochparterre-Wohnung. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Einbruch und alarmierte die Polizei.

Hinzugerufene Polizisten fahndeten sofort nach dem Flüchtigen und nahmen den 33-jährigen deutschen Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatorts fest. Bei der Festnahme stellten die Einsatzkräfte eine mitgeführte Flex, weiteres Aufbruchswerkzeug sowie Betäubungsmittel sicher.

Das gestohlene Bargeld und diverse elektronische Geräte händigten die Beamten an den Geschädigten aus.

Die Polizei Münster bietet eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

