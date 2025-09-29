Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Stadtfeldstraße

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am 28.09.2025, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 22.30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus auf der Stadtfeldstraße in Lüdinghausen ein. Hierzu brachen sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür im Erdgeschoss auf und gelangten so ins Innere der Wohnung sowie in das Gebäude an sich. So durchsuchten sie mehrere Wohnungen nach Diebesgut. Die Kriminalpolizei sicherten Spuren vor Ort.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell