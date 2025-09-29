PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ascheberger Straße/ Grauer Opel Crossland beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag (28.09.25) einen grauen Opel Crossland an der Ascheberger Straße beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 14.45 Uhr und 19 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

