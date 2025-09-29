POL-COE: Lüdinghausen, Ascheberger Straße/ Grauer Opel Crossland beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag (28.09.25) einen grauen Opel Crossland an der Ascheberger Straße beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 14.45 Uhr und 19 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
