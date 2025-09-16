Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: +++ Erneut schwerer Verkehrsunfall in Lüchow-Dannenberg +++ PKW prallt gegen Baum, Fahrer wird schwerverletzt eingeklemmt +++

Lüchow-Dannenberg (ots)

Quickborn/SG Elbtalaue/Lk. Lüchow-Dannenberg

Am späten Sonntagabend (14.09.2025/22:50 Uhr) ist es auf der Bundesstraße B191 auf der Höhe von Quickborn zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein Pkw prallte bei hoher Geschwindigkeit gegen eine der am Straßenrand stehenden Eichen. Die eintreffenden Feuerwehrkräfte fanden ein massiv zerstörtes Auto vor, aus dem sie die verunfallte Person nur mit schwerem Gerät befreien konnten.

Anschließend wurde die schwer verletzte Person ins Krankenhaus gebracht.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Dannenberg, Quickborn und Gusborn im Einsatz, dazu Polizei und Rettungsdienst. Die Bundesstraße blieb wegen der Aufräumarbeiten für einige Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V., übermittelt durch news aktuell