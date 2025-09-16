Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

FW Lüchow-Dannenberg: +++ Verkehrsunfall in Lüchow-Dannenberg: Pkw gegen Baum - Person eingeklemmt +++

Lüchow-Dannenberg (ots)

Steine/SG Lüchow (Wendland)/Lk. Lüchow-Dannenberg

Am vergangenen Sonntag (14.09.2025) wurde die Feuerwehr kurz nach 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person in der Nähe der Ortschaft Steine alarmiert.

Das zuerst eingetroffene Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug aus Clenze begann umgehend mit der technischen Rettung mittels hydraulischem Rettungsgerät. In Absprache mit dem Rettungsdienst wurden beide vorderen Türen des Pkw entfernt, um eine patientengerechte Rettung zu ermöglichen. Anschließend wurde der Fußraum des Fahrzeugs mit einem hydraulischen Stempel geweitet, um die eingeklemmte Person zu befreien.

Gemeinsam mit dem später eintreffenden Notarzt des Rettungshubschraubers "Christoph 39" aus Perleberg konnte die Person schließlich aus dem Pkw gerettet werden. Im weiteren Verlauf unterstützten die Einsatzkräfte beim Verladen des Patienten in den Rettungshubschrauber.

Zusätzlich musste ein größeres Trümmerfeld von den Einsatzkräften geräumt werden.

Nach rund 1,5 Stunden konnten die letzten Kräfte die Einsatzstelle verlassen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Clenze, Luckau und Lüchow, die Polizei sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und dem Rettungshubschrauber "Christoph 39" aus Perleberg.

