Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Pastorskamp /

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte am 26.09.2025, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.50 Uhr, den schwarzen Nissan, einer 23-jährigen Bochumerin auf dem Pastorskamp in Nottuln, Appelhülsen. Anschließend flüchtete dieser von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzugehen und eine sofortige Schadensregulierung einzuleiten.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

