Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Alter Postweg

Unfallflucht - Zeugen und Fahrer gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Witten befuhr am 28.09.2025, gegen 15.40 Uhr, die Straße "Alter Postweg" in Olfen. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen, der seinerseits zu weit rechts fuhr und mit dem 18-Jährigen kollidierte. Dabei wurden an beiden Autos die linken Außenspiegel beschädigt. Da der Wittener zum Unfallzeitpunkt die Fensterscheibe geöffnet hatte, gelangten Glassplitter ins Innere des Fahrzeugs und verletzten den Fahrer und dessen 15-jährigen Beifahrer.

Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell