Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle

Erfurt (ots)

Die Polizei in Erfurt führte am Dienstag eine Geschwindigkeitskontrolle in der August-Röbling-Straße durch. Innerhalb von einer Stunde passierten zehn Fahrzeuge die Messstelle mit überhöhter Geschwindigkeit. Der schnellste Fahrzeugführer überschritt die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h um 30 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 180,- EUR sowie ein Fahrverbot. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

