Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle
Erfurt (ots)
Die Polizei in Erfurt führte am Dienstag eine Geschwindigkeitskontrolle in der August-Röbling-Straße durch. Innerhalb von einer Stunde passierten zehn Fahrzeuge die Messstelle mit überhöhter Geschwindigkeit. Der schnellste Fahrzeugführer überschritt die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h um 30 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 180,- EUR sowie ein Fahrverbot. (SO)
