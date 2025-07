Ulm (ots) - Gegen 20.15 Uhr kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Ulm zum Auffahrunfall. Den ersten Erkenntnissen zufolge staute sich der Verkehr auf dem mittleren Fahrstreifen auf Höhe von Holzmaden. Das erkannte eine 58-Jährige wohl zu spät. Mit ihrem BMW X1 fuhr sie in das Heck eines Mercedes Camper-Van am ...

mehr