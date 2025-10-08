Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholisierter Autofahrer erwischt

Landkeis Sömmerda (ots)

Montagabend kontrollierte eine Streifenbesatzung in Weißensee einen 43-jährigen Autofahrer. Der Mann befuhr gegen 21:00 Uhr mit seinem Mitsubishi den Mitschlichplatz, als die Polizisten auf ihn aufmerksam wurden. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,9 Promille. Der Mann begleitete die Beamten in ein Krankenhaus, dort musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, Punkte in Flensburg, sowie ein Fahrverbot. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell