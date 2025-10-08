PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholisierter Autofahrer erwischt

Landkeis Sömmerda (ots)

Montagabend kontrollierte eine Streifenbesatzung in Weißensee einen 43-jährigen Autofahrer. Der Mann befuhr gegen 21:00 Uhr mit seinem Mitsubishi den Mitschlichplatz, als die Polizisten auf ihn aufmerksam wurden. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,9 Promille. Der Mann begleitete die Beamten in ein Krankenhaus, dort musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, Punkte in Flensburg, sowie ein Fahrverbot. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 17:28

    LPI-EF: Wildunfall im Landkreis Sömmerda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Zu einem Wildunfall mit einem Reh kam es gestern Abend im Landkreis Sömmerda. Eine 46-jährige Ford-Fahrerin fuhr gegen 22:45 Uhr auf der Landstraße von Griefstedt in Richtung der Bundesstraße 85, als plötzlich ein Reh die Straße überquerte. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte die Frau den Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. An ihrem Ford entstand ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 17:20

    LPI-EF: Geschwindigkeitskontrolle

    Erfurt (ots) - Die Polizei in Erfurt führte am Dienstag eine Geschwindigkeitskontrolle in der August-Röbling-Straße durch. Innerhalb von einer Stunde passierten zehn Fahrzeuge die Messstelle mit überhöhter Geschwindigkeit. Der schnellste Fahrzeugführer überschritt die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h um 30 km/h. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 180,- EUR sowie ein Fahrverbot. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 17:11

    LPI-EF: Mountainbike aus Keller gestohlen

    Erfurt (ots) - Unbekannte Täter entwendeten von Sonntag bis Dienstag ein Mountainbike in Erfurt. Sie verschaffte sich mit Gewalt Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Andreasstraße. Das gestohlene Cube Mountainbike hatte einen Wert von circa 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren