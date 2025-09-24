Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: "Shoppingtour" endet im Polizeigewahrsam

Oberhausen (ots)

Am gestrigen Nachmittag (23.09.) gegen 15:36 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einem Einsatz in die Marktstraße gerufen. Dort war ein Ladendetektiv auf einen Mann aufmerksam geworden, der mehrere Artikel einsteckte, ohne sie zu bezahlen.

Als der 44-Jährige den Alarmbereich des Geschäfts passierte, löste der Diebstahlschutz aus und der Ladendetektiv reagierte blitzschnell. Er konnte den Dieb bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festhalten. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamtinnen und Beamten nicht nur Diebesgut aus dem betroffenen Laden, sondern auch eine große Tüte mit mutmaßlicher Beute im dreistelligen Wert aus einem weiteren Geschäft. Die "Shoppingtour" endete dann im Polizeigewahrsam. Der einschlägig Polizeibekannte wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

