Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fahrerin unter Alkohol- und Drogeneinfluss - Beifahrer in Gewahrsam

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Nacht (23.09.) gegen 02:47 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einer randalierenden Person im Bereich des Brammenrings gerufen. Vor Ort konnten eine 28-jährige Frau in ihrem Pkw, sowie ihr gleichaltriger Beifahrer angetroffen werden. Über den Besuch der Polizei zeigte sich das Duo wenig erfreut.

Bereits beim ersten Gesprächskontakt bemerkten die Beamtinnen und Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Fahrerin. Auf Nachfrage räumte sie, ebenso wie ihr Beifahrer, auch den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Zwei Zeugen hatten ferner beobachtet, wie die Frau das Fahrzeug zuvor im öffentlichen Straßenverkehr führte.

Die nächtliche Spritztour endete für die junge Frau somit auf der Polizeiwache. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Ihr Begleiter verhielt sich während der gesamten polizeilichen Maßnahme dermaßen unkooperativ und aggressiv, dass er die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte.

Alkohol, Drogen und schlechte Laune sind eine denkbar schlechte Kombination - vor allem am Steuer.

