Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fußballspiel in der Regionalliga West zwischen dem SC Rot - Weiß Oberhausen und 1. FC Köln II am Samstag, dem 20.09.2025, 14:00 Uhr im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots)

Das Fußballspiel endete vor 2476 Zuschauern 1 : 2. Die Begegnung verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei.

T.F.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

