POL-OB: Fußballspiel in der Regionalliga West zwischen dem SC Rot - Weiß Oberhausen und 1. FC Köln II am Samstag, dem 20.09.2025, 14:00 Uhr im Stadion Niederrhein
Oberhausen (ots)
Das Fußballspiel endete vor 2476 Zuschauern 1 : 2. Die Begegnung verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei.
T.F.
Rückfragen bitte an:
(Nur für Journalisten / Medienvertreter)
Polizeipräsidium Oberhausen
Leitstelle
Telefon: 0208/8260
E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw
Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell