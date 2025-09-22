POL-OB: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Polizeipräsidium Oberhausen

Am Montagmorgen (22.09.) ereignete sich gegen 07:27 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Pedelec-Fahrerin auf der Ziegel-, Ecke Hertastraße.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr die 41-jährige Pedelec-Fahrerin die Ziegelstraße aus Richtung Hügelstraße. Im Einmündungsbereich zur Hertastraße bemerkte sie einen Pkw, der zunächst abbremste. In der Annahme, ungehindert weiterfahren zu können, setzte die Radfahrerin ihre Fahrt fort. Der 71-jährige Pkw-Fahrer fuhr jedoch plötzlich los, sodass es aus bislang ungeklärter Ursache im Einmündungsbereich zur Kollision kam.

Die Pedelec-Fahrerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrzeugführer des Pkw verblieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

