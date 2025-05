Polizei Aachen

POL-AC: Bike-Week der Polizei Aachen - Tag 6: Wie verhalte ich mich als Zeuge/Zeugin einer Straftat im öffentlichen Raum?

Zum zweiten Mal gibt es bei der Polizei Aachen eine besondere Aktion: die sogenannte "Bike-Week". In diesem Jahr wird allerdings nicht nur das Thema Fahrraddiebstahl betrachtet, denn die EG Bike hat ihre Arbeit ausgeweitet und ist nun die "EG Bike & City". An jedem Werktag in dieser Woche nehmen wir ein bestimmtes (Präventions-) Thema in den Fokus.

Am vorletzten Tag der Aktion wird es heute um das wichtige Thema "Richtiges Verhalten als Zeugin bzw. Zeuge einer Straftat im öffentlichen Raum" gehen.

Einen Fahrraddiebstahl beispielsweise erkennt man nicht immer direkt. Was aber auf jeden Fall auffällt: Wenn jemand längere Zeit im Bereich des Fahrradschlosses mit oder ohne sichtbarem Werkzeug hantiert.

Wenn Sie eine solche Beobachtung machen oder ein komisches Bauchgefühl haben, rufen Sie in jedem Fall den Polizeinotruf und geben Sie eine Beschreibung der Person und des Fahrrads durch. Wenn Sie können, machen Sie anschließend - unauffällig - ein Foto oder Video des Täters und halten Sie es für die Polizei bereit. Wenn es für Sie gefahrlos möglich ist, folgen Sie der Person mit ausreichend Abstand und geben Sie durchgehend Ihren Standort an die Leitstelle der Polizei weiter.

Passen Sie aber unbedingt auf sich auf und bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr! Das Wichtigste ist vor allem, dass wir nicht wegschauen, sondern auf unser Umfeld achten.

Morgen werden wir am letzten Tag der Bike-Week die wichtigsten Tipps kurz zusammenfassen.

