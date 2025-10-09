Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 78-jähriger Mann aus Sömmerda vermisst

Sömmerda (ots)

Seit gestern Abend (08.10.2025) wird der 78-jährige Karl-Heinz Kayser aus Sömmerda vermisst. Der Vermisste ist etwa 170 cm groß, von schlanker Gestalt und trägt graues kurzes Haar. Bekleidet ist er mit einer blauen Jogginghose und einem grauen Pullover.

Wer hat Karl-Heinz Kayser seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Vorgangsnummer 0262625 entgegen.

