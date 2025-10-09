Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht und betrunken

Erfurt (ots)

Gleich drei berauschte und betrunkene Männer wurden durch die Erfurter Polizei gestern Abend aus dem Verkehr gezogen. Den Anfang machte gestern Abend gegen 20:00 Uhr ein 27-jähriger Audi-Fahrer. Der Mann fiel einer Streifenbesatzung in der Straße Am Buchenberg auf. Ein Drogentest reagierte positiv auf die Einnahme von Cannabis. Etwa zwei Stunden später kontrollierten Polizisten auf dem Juri-Gagarin-Ring einen 25 Jahre alten E-Scooter-Fahrer. Bei ihm ergab ein Drogentest ein positives Ergebnis auf den Konsum von Kokain und Opiaten. Gegen 23:15 Uhr kontrollierten Polizisten einen weiteren 27-jährigen Autofahrer. Der Mann war mit seinem Golf auf dem Theaterplatz unterwegs gewesen, als er durch die Beamten gestoppt wurde. Sie stellten im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass er mit knapp 1,5 Promille deutlich alkoholisiert war. Die drei Männer mussten sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Es wurden zwei Bußgeld- sowie ein Strafverfahren eingeleitet. (SO)

