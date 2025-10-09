PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht und betrunken

Erfurt (ots)

Gleich drei berauschte und betrunkene Männer wurden durch die Erfurter Polizei gestern Abend aus dem Verkehr gezogen. Den Anfang machte gestern Abend gegen 20:00 Uhr ein 27-jähriger Audi-Fahrer. Der Mann fiel einer Streifenbesatzung in der Straße Am Buchenberg auf. Ein Drogentest reagierte positiv auf die Einnahme von Cannabis. Etwa zwei Stunden später kontrollierten Polizisten auf dem Juri-Gagarin-Ring einen 25 Jahre alten E-Scooter-Fahrer. Bei ihm ergab ein Drogentest ein positives Ergebnis auf den Konsum von Kokain und Opiaten. Gegen 23:15 Uhr kontrollierten Polizisten einen weiteren 27-jährigen Autofahrer. Der Mann war mit seinem Golf auf dem Theaterplatz unterwegs gewesen, als er durch die Beamten gestoppt wurde. Sie stellten im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass er mit knapp 1,5 Promille deutlich alkoholisiert war. Die drei Männer mussten sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Es wurden zwei Bußgeld- sowie ein Strafverfahren eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 17:48

    LPI-EF: E-Scooter-Fahrer verletzt

    Erfurt (ots) - Gestern Abend verletzte sich ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer in Erfurt. Der Mann befuhr einen Gehweg in der Mainzer Straße. Auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Rieth musste er einer Passantin ausweichen. Der 28-Jährige verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Der Mann wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren