Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden - wenig Beute

Erfurt (ots)

In den frühen Donnerstagmorgenstunden lösten Diebe einen Alarm an einer E-Ladestation in Erfurt aus. Sie durchtrennten um 03:10 Uhr das Ladekabel der Säule auf einem Supermarkparkplatz in der Schlachthofstraße. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen fehlt von den Tätern bislang jede Spur. Die Diebe erbeuteten zwei circa drei Meter lange Ladekabel im Wert von etwa 20 Euro. Der Sachschaden an der Ladesäule beträgt circa 6.000 Euro. Die Erfurter Polizei leitete ein Ermittlungsverfahre wegen Diebstahls ein. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell