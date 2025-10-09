Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Kellereinbruch in Straußfurt
Landkreis Sömmerda (ots)
Unbekannte hatten es von Dienstag 12:00 Uhr bis Mittwoch 10:00 Uhr auf Lebensmittel in Straußfurt abgesehen. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus im Birkenweg. Ziel der Einbrecher war der Kellerraum einer 68-jährigen Anwohnerin. Dort stahlen sie diverse Lebensmittel im Gesamtwert von über 30 Euro. Die Sömmerdaer Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)
