PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Goldkette geraubt - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Mithilfe eines Trickbetruges ist es drei unbekannten Personen gelungen, eine Goldkette vom Hals einer Seniorin zu entreißen.

Eine 78-Jährige aus Gladbeck stand gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr vor ihrem Wohnhaus an der Allinghofstraße. Plötzlich habe ein Auto neben ihr und ihrem Mann gehalten. Einer der Insassen erkundigte sich nach dem Weg zum Krankenhaus. Während ihr Mann den Weg erklärte, legte eine Frau auf dem Rücksitz der Seniorin als angebliches Dankeschön für die Auskunft Schmuck um. Diese Gelegenheit nutze die Tatverdächtige, um der Seniorin eine Kette vom Hals zu stehlen. Anschließend fuhr das silberne Auto (eventuell Mercedes) davon.

In dem Auto saßen drei Personen:

Fahrer:

männlich - ca. 40-50 Jahre alt

Beifahrer:

männlich - ca. 40-50 Jahre alt - lockige Haare - Bart

Beifahrerin auf der Rücksitzbank:

weiblich - ca. 40-50 Jahre alt - korpulent - klein - schwarze Warzen im Gesicht

Die Kriminalpolizei nimmt unter der Tel.: 0800/2361 111 Hinweise zu den tatverdächtigen Personen und/oder zum Diebstahl entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 08:36

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch in Gaststätte

    Recklinghausen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Mühlengasse ein. Eine Videoüberwachung zeigt zwei Männer, die gegen 03:00 Uhr eine Tür zum Biergarten und anschließend eine Tür zur Küche aufhebelten. Im Innenraum brachen sie unter anderem zwei Spielautomaten auf und leerten ein Sparfach. Mit Bargeld und Alkoholflaschen flüchteten sie ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 08:19

    POL-RE: Herten: Männer in der Nacht auf Baustelle - Festnahmen

    Recklinghausen (ots) - Nachdem aufmerksame Zeugen in der vergangenen Nacht verdächtige Männer beobachteten und den Notruf wählten, konnte die Polizei kurze Zeit später zwei Tatverdächtige festnehmen. Kurz nach Mitternacht informierte ein Zeuge die Polizei über zwei Männer, die sich auf einer Baustelle an der Kaiserstraße aufhielten. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten konnten einen 26-Jährigen aus Bosnien, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren