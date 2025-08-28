Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Goldkette geraubt - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Mithilfe eines Trickbetruges ist es drei unbekannten Personen gelungen, eine Goldkette vom Hals einer Seniorin zu entreißen.

Eine 78-Jährige aus Gladbeck stand gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr vor ihrem Wohnhaus an der Allinghofstraße. Plötzlich habe ein Auto neben ihr und ihrem Mann gehalten. Einer der Insassen erkundigte sich nach dem Weg zum Krankenhaus. Während ihr Mann den Weg erklärte, legte eine Frau auf dem Rücksitz der Seniorin als angebliches Dankeschön für die Auskunft Schmuck um. Diese Gelegenheit nutze die Tatverdächtige, um der Seniorin eine Kette vom Hals zu stehlen. Anschließend fuhr das silberne Auto (eventuell Mercedes) davon.

In dem Auto saßen drei Personen:

Fahrer:

männlich - ca. 40-50 Jahre alt

Beifahrer:

männlich - ca. 40-50 Jahre alt - lockige Haare - Bart

Beifahrerin auf der Rücksitzbank:

weiblich - ca. 40-50 Jahre alt - korpulent - klein - schwarze Warzen im Gesicht

Die Kriminalpolizei nimmt unter der Tel.: 0800/2361 111 Hinweise zu den tatverdächtigen Personen und/oder zum Diebstahl entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell