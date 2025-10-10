Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Seniorin auf frischer Tat erwischt
Landkreis Sömmerda (ots)
In Kölleda wurde gestern eine Ladendiebin auf frischer Tat erwischt. Die 73-jährige Frau passierte gegen 13:45 Uhr die Kassenzone eines Supermarktes in der Straße Brückentor. Da sie die Waren im Wert von etwa 12 Euro nicht bezahlt hatte, wurde sie durch die Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen. Die hinzugerufenen Polizisten ermitteln nun gegen die Seniorin in einem Strafverfahren wegen Diebstahl. (SO)
