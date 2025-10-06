Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in Filteranlage

Mönchengladbach-Odenkirchen, 06.10.2025, 14:39 Uhr, Hanns-Martin-Schleyer-Straße (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Filtereinrichtung für Metallstäube alarmiert.

Beim Eintreffen der Kräfte war eine Verrauchung im Bereich der Filteranlage sichtbar. Die Beschäftigten wiesen die Einsatzkräfte vorbildlich ein, sodass sofort gezielte Maßnahmen eingeleitet werden konnten.

Über eine Leiter wurde die Filteranlage vorsichtig geöffnet. Die Einsatzkräfte setzten spezielles Löschmittel für Metallbrände ein, um den Brand sicher und kontrolliert zu löschen. Anschließend entfernten die Einsatzkräfte die betroffenen Filterelemente und kontrollierten die Anlage mit einer Wärmebildkamera auf verbliebene Glutnester.

Die angrenzende Betriebshalle blieb unversehrt und es wurde niemand verletzt.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Tanklöschfahrzeug 4000 aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell