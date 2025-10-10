PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Pkw

Erfurt (ots)

Donnerstagnacht hatten es Diebe in Erfurt auf zwei Pkw im Bereich des Galgenbergs abgesehen. Aus einem in der Straße Am Galgenberg geparkten VW entwendeten sie einen Rucksack im Wert von circa 60 Euro. Erfolgreicher waren sie leider am Galgenberghang. Hier stahlen sie aus einem weiteren VW eine Sporttasche und ein Beatmungsgerät im Wert von etwa 820 Euro. In beiden Fällen beschädigten sie die Seitenscheiben der Autos um an die Beute zu gelangen. Die Polizei hat zwei Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug aufgenommen.

Die Polizei weist erneut darauf hin, keine Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen- auch nicht für kurze Zeit. Gelegenheit macht Diebe! (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

