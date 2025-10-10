Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mit Pfefferspray verletzt
Erfurt (ots)
Donnerstagabend kam es im Bereich des Erfurter Angers zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 18:00 Uhr gerieten drei Männer aus bislang unbekannten Gründen in Streit. In der weiteren Folge setzte der unbekannte Täter gegen seine beiden Kontrahenten Pfefferspray ein. Die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer wurden leicht verletzt. Der unbekannte Täter konnte noch vor Ankunft der Polizisten trotz sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen flüchten. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (SO)
