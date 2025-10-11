Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogenfahrt in Sömmerda festgestellt

Sömmerda (ots)

Am Freitagmorgen, dem 10.10.2025, kontrollierten Polizeibeamte im Parkweg in Sömmerda eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw Mazda im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle.

Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Daraufhin wurde die Blutentnahme angeordnet, und gegen die junge Fahrerin wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass trotz der Legalisierung von Cannabis das Führen eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von THC oder anderen berauschenden Substanzen weiterhin verboten ist. Bereits geringe Mengen im Blut können zu verkehrsrechtlichen Konsequenzen und Bußgeldern führen. (TS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell