PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehr als 1.000 Euro Beute bei Einbruch in Bildungseinrichtung

Erfurt (ots)

Zwei bislang Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag in eine Bildungseinrichtung im Norden der Landeshauptstadt ein. Kurz vor 01:30 Uhr verschafften sich die vollständig vermummten Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Gebäude in der Mittelhäuser Straße. Im Inneren hebelten sie mehrere Bürotüren auf und entwendeten zwei Geldkassetten mit mehr als 1.000 Euro Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Teile der Tat wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Polizei sicherte die Aufzeichnungen sowie weitere Spuren und leitete ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 07:45

    LPI-EF: Zwei Leichtverletzte bei Schlägerei auf Damentoilette

    Erfurt (ots) - Sonntagabend kam es auf einer öffentlichen Toilette in der Erfurter Innenstadt zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Frauen. Gegen 21:45 Uhr gerieten eine 20-, eine 26- und eine 39-Jährige aus vermutlich nichtigem Anlass in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung trat die 20-Jährige der 39-Jährigen in den Bauch, während die 26-Jährige sie mit einer glühenden Zigarette verletzte. Die ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 12:27

    LPI-EF: Streit im Straßenverkehr führt zu Strafanzeigen

    Erfurt (ots) - Am späten Freitagnachmittag entzündete sich ein Streit zwischen zwei Fahrzeugführern im Erfurter Stadtgebiet. Ein 47-jähriger Hyundaifahrer drängelte sich im Feierabendverkehr vor einen 59-jährigen Fordfahrer. Anschließend bremste der Huyndaifahrer mehrmals grundlos stark ab. Als der Fordfahrer sich daraufhin nonverbal echauffierte, stieg der Huyndaifahrer an der nächsten roten Ampel aus und ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 00:21

    LPI-EF: Tageseinnahmen entwendet

    Erfurt (ots) - Am Freitagmittag nutzte ein bisher Unbekannter eine günstige Gelegenheit in einem Restaurant in der Brühlervorstadt. Während die anwesenden Mitarbeiter Reinigungsarbeiten durchführten, begab sich der Täter über einen unverschlossenen Seiteneingang ebenfalls in die Räumlichkeiten des Lokals. Im Bereich des Tresens entnahm er aus zwei Geldbörsen Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Anschließend entkam der Dieb mit der Beute und blieb unerkannt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren