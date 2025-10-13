Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehr als 1.000 Euro Beute bei Einbruch in Bildungseinrichtung

Erfurt (ots)

Zwei bislang Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag in eine Bildungseinrichtung im Norden der Landeshauptstadt ein. Kurz vor 01:30 Uhr verschafften sich die vollständig vermummten Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Gebäude in der Mittelhäuser Straße. Im Inneren hebelten sie mehrere Bürotüren auf und entwendeten zwei Geldkassetten mit mehr als 1.000 Euro Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Teile der Tat wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Polizei sicherte die Aufzeichnungen sowie weitere Spuren und leitete ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

