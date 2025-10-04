Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 02.10.2025 ca. 16:00 Uhr, bis Freitag, den 03.10.2025 ca. 18:50 Uhr, wurde ein grauer Peugeot 206 in der Priesterwiese durch Unbekannte beschädigt. Offensichtlich nutzte der Täter einen spitzen Gegenstand und zerkratzte hierbei die rechte Fahrzeugseite. An dem PKW entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell