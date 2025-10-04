Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 03.10.2025, in der Zeit von 16 Uhr bis 17:20 Uhr, wurde ein geparkter Mazda 3 in der Ringstraße in Pirmasens wohl beim Ausparken beschädigt. Der graue PKW war in einer Parkbucht in Queraufstellung abgestellt und hatte Unfallschäden im Frontbereich. Ein Unfallverursacher machte nicht auf sich aufmerksam. Die Polizei Pirmasens ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

