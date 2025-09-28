PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wer hat den Fuchs geärgert?

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 27.09.2025, gegen 18:05 Uhr, lief ein 26-jähriger Mann aus Pirmasens in einem Fuchskostüm durch die Fußgängerzone.

In Höhe der Drogerie Müller wurde er von einer Gruppe von etwa 6-8 Personen angegriffen. Die Angreifer schubsten den Mann und bewarfen ihn mit Flaschen.

Glücklicherweise blieb der 26-Jährige unverletzt, da der Fuchskopf seines Kostüms ihn vor möglichen Verletzungen schützte.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 10:51

    POL-PDPS: Unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel vor Polizei geflüchtet

    Pirmasens (ots) - In der Nacht von Freitag, 26.09.2025, auf Samstag, 27.09.2025, fiel ein 26-jähriger Autofahrer in der Lemberger Straße in Pirmasens auf, als er in Richtung Erlenbrunn unterwegs war. Die Polizeistreife wollte den Mann mittels eingeschalteten Blaulichts und Anhaltesignal einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer ignorierte jedoch die ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 10:49

    POL-PDPS: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

    Pirmasens (ots) - Am 26.09.2025, gegen 14:50 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger Mann mit seinem PKW samt Anhänger die Turnstraße in Pirmasens. Beim Rechtsabbiegen in die Zweibrücker Straße übersah er einen Radfahrer, der sich rechts neben seinem Fahrzeug befand. Der 41-jährige Radfahrer stürzte infolge der Kollision und wurde von dem mitgeführten, unbeladenem Anhänger überrollt. Dabei zog er sich Prellungen und ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 12:45

    POL-PDPS: Unfallflucht - Zeugenaufruf

    Pirmasens (ots) - Am Donnerstag, 25.09.2025 im Zeitraum von 12:40 Uhr bis 17:05 Uhr wurde in Pirmasens in der Rodalber Straße auf Höhe der Barbarossa-Bäckerei abgeparkter grüner Mazda-MX5 durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Verursacher stieß gegen die linke Seite der Heckstoßstange und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren