Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wer hat den Fuchs geärgert?

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 27.09.2025, gegen 18:05 Uhr, lief ein 26-jähriger Mann aus Pirmasens in einem Fuchskostüm durch die Fußgängerzone.

In Höhe der Drogerie Müller wurde er von einer Gruppe von etwa 6-8 Personen angegriffen. Die Angreifer schubsten den Mann und bewarfen ihn mit Flaschen.

Glücklicherweise blieb der 26-Jährige unverletzt, da der Fuchskopf seines Kostüms ihn vor möglichen Verletzungen schützte.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell