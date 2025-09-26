Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, 25.09.2025 im Zeitraum von 12:40 Uhr bis 17:05 Uhr wurde in Pirmasens in der Rodalber Straße auf Höhe der Barbarossa-Bäckerei abgeparkter grüner Mazda-MX5 durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Verursacher stieß gegen die linke Seite der Heckstoßstange und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an dem geparkten Mazda wird auf etwa 4000 EUR geschätzt.

Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher, Fahrzeug oder der Unfallzeit machen können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

