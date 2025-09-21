Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alleinunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Am 19.09.2025, gegen 18:15 Uhr, kam es auf der B 10, von Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Landau, in Höhe der Abfahrt Zentrum zu einem Alleinunfall. Der 27-jährige Motorradfahrer wollte die Abfahrt Zentrum nehmen. Er kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, geriet auf den dortigen Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Anschließend rutschte er über die Gegenfahrbahn bis hin zur angrenzenden Grünfläche. Am Motorrad entstand augenscheinlich Totalschaden in Höhe von 7000 Euro. Der Motorradfahrer wurde mit mehreren Prellungen zur weiteren Versorgung ins städtische Krankenhaus verbracht.|pips

