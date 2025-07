Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Festnahme von zwei mutmaßlichen Gartenhauseinbrechern in Neureut

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochmorgen wurden mehrere Männer dabei beobachtet, wie sie sich in verdächtiger Weise an einer Gartenlaube in Neureut-Kirchfeld zu schaffen machten. Die unmittelbar verständigte Polizei nahm kurz darauf zwei Tatverdächtige vorläufig fest.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Verdächtigen gegen 10:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Hütte unmittelbar an der Linkenheimer Landstraße, in dem sie ein Schloss gewaltsam aufbrachen. Auch auf einem unmittelbar angrenzenden Gartengrundstück, versuchten die Täter im weiteren Verlauf wohl ein gesichertes Tor aufzubrechen. Möglicherweise wurden die Männer bei der Tat gestört.

Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagen, flüchteten die zwei zunächst unbekannten Einbrecher auf Fahrrädern. Den eingesetzten Polizeikräften gelang es nach kurzer Verfolgung einen 31-Jährigen und einen 23-Jährigen im Bereich der Hermann-Höpker-Aschoff-Straße widerstandslos festzunehmen. Offenbar bereitgelegtes Diebesgut wurde später auf den Gartengrundstücken aufgefunden.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Neureut geführt. Die Beschuldigten müssen nun mit Strafanzeigen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls rechnen.

