Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bei Rot über die Fußgängerampel - Passant wird schwer verletzt

Pirmasens (ots)

Im Kreuzungsbereich der Landauer Straße / Friedhofstraße kam es am Montagabend (22.09.2025) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Kurz vor 19.30 Uhr befuhr eine Mazda-Fahrerin die Kaiserstraße in Richtung Alter Friedhof, als ein Mann zu Fuß die Friedhofstraße überquerte. Mehrere Zeugen teilten mit, dass die Ampel für ihn rot war. Der 65-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht jedoch keine Lebensgefahr. Während der Unfallaufnahme musste die Friedhofstraße in Richtung Alleestraße voll gesperrt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

