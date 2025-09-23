PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bei Rot über die Fußgängerampel - Passant wird schwer verletzt

Pirmasens (ots)

Im Kreuzungsbereich der Landauer Straße / Friedhofstraße kam es am Montagabend (22.09.2025) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Kurz vor 19.30 Uhr befuhr eine Mazda-Fahrerin die Kaiserstraße in Richtung Alter Friedhof, als ein Mann zu Fuß die Friedhofstraße überquerte. Mehrere Zeugen teilten mit, dass die Ampel für ihn rot war. Der 65-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht jedoch keine Lebensgefahr. Während der Unfallaufnahme musste die Friedhofstraße in Richtung Alleestraße voll gesperrt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 11:37

    POL-PDPS: Alleinunfall mit Personenschaden

    Pirmasens (ots) - Am 19.09.2025, gegen 18:15 Uhr, kam es auf der B 10, von Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Landau, in Höhe der Abfahrt Zentrum zu einem Alleinunfall. Der 27-jährige Motorradfahrer wollte die Abfahrt Zentrum nehmen. Er kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, geriet auf den dortigen Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Anschließend ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 11:34

    POL-PDPS: Diebstahl einer Klingelanlage

    Pirmasens (ots) - In der Nacht von Donnerstag dem 18.09. auf Freitag, dem 19.09. wurde an einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Maria-von-Weber-Straße eine Klingelanlage entwendet. Wer Angaben zur Tat machen oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder über die E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips Kontaktdaten für ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 11:33

    POL-PDPS: Fahren unter Drogeneinfluss

    Pirmasens (ots) - Am 19.09.2025, gegen 13 Uhr, wurde ein E-Scooter in der Hohmärtelstraße fahrend festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. |pips Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium ...

    mehr
