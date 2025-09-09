PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Hagenower Stadtschule am Mühlenteich erhält neuen Schulhof

Schwerin (ots)

Als letzte Einzelmaßnahme im Sanierungsgebiet "Zentrum" plant die Stadt Hagenow die Neugestaltung des Schulhofes der Stadtschule "Am Mühlenteich".

Das Regenwassersystem soll saniert, zusätzliche Spielflächen nebst Spielgeräten errichtet, ein Kleinspielfeld angelegt und Sitzmöbel für ein "Grünes Klassenzimmer" aufgestellt werden. Hecken und Bäume zur Strukturierung und Beschattung werden angepflanzt und die Stützmauer sowie der Zaun an der Seite zum Mühlenteich werden erneuert.

Rund 925.000 Euro Städtebaufördermittel von Bund, Land und Kommune sollen eingesetzt werden. Die Baumaßnahme soll schnellstmöglich noch in diesem Jahr begonnen und nach vier Monaten Bauzeit beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

