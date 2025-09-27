Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Pirmasens (ots)

Am 26.09.2025, gegen 14:50 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger Mann mit seinem PKW samt Anhänger die Turnstraße in Pirmasens. Beim Rechtsabbiegen in die Zweibrücker Straße übersah er einen Radfahrer, der sich rechts neben seinem Fahrzeug befand.

Der 41-jährige Radfahrer stürzte infolge der Kollision und wurde von dem mitgeführten, unbeladenem Anhänger überrollt. Dabei zog er sich Prellungen und Schürfwunden am gesamten Körper zu. |pips

