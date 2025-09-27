Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel vor Polizei geflüchtet

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Freitag, 26.09.2025, auf Samstag, 27.09.2025, fiel ein 26-jähriger Autofahrer in der Lemberger Straße in Pirmasens auf, als er in Richtung Erlenbrunn unterwegs war.

Die Polizeistreife wollte den Mann mittels eingeschalteten Blaulichts und Anhaltesignal einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer ignorierte jedoch die Aufforderung anzuhalten und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Als die eingesetzten Beamten zusätzlich das Martinshorn einschalteten, beschleunigte der Mann und fuhr mit rund 80 km/h weiter. Im Ortsteil Niedersimten, in der Lothringer Straße, verursachte er beim Abbiegen, einen geparkten PKW.

Nach einer rund 4 Kilometer langen Verfolgungsfahrt gelang es der Polizei schließlich, das Fahrzeug zu stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von THC.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 26-Jährige das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen selbst hergestellt hat. |pips

