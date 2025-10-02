PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Flammen im Hof - Polizei bittet um Hinweise

Bechhofen(Kreis Südwestpfalz) (ots)

Bewohner eines Grundstücks in der Eichelscheider Straße wurden am frühen Mittwochmorgen (01.10.2025) um kurz vor 5 Uhr durch ein Geräusch geweckt. Bei einer Nachschau stellten sie einen Brand im Hof ihres Anwesens fest, konnten diesen jedoch eigenständig löschen. Ob dadurch ein dort geparktes Auto und ein Wohnwagen der Familie beschädigt wurden sowie die Feststellung der Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

